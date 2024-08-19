Днями Володимир і Катерина розкрили, як назвуть малюка. Зірки обрали для майбутнього сина ім'я Тимофій.

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Після цього шанувальники засипали Полтавську питаннями щодо виховання дитини. Так, раніше блогерка зізнавалася, що планує скористатися допомогою двох нянь, які працюватимуть по черзі. Однак, деякі підписники не розуміють, для чого Катерині треба стільки помічниць. Тому дівчина вирішила пояснити, чому таки найматиме двох нянь.

Якщо дуже хочете торт, то навіщо йти в заклад, якщо можна самій спекти його, витративши 4 години? Стільки – це скільки? 2 няні, які працюють по черзі?

– поцікавилася Полтавська.

Вона додала, що більшість жінок просить про допомогу своїх матерів чи свекрух. Однак, блогерка не матиме такої можливості, оскільки її рідні люди не живуть у Києві й працюють.

Чому бути справжньою мамою – це обов'язково задовбатися самостійно з дитиною? Зізнайтеся собі чесно, що ви просто не можете дозволити собі нянь, бо якби мали можливість, то були б і няні, і кухар, і прибиральниця, і водій,

– підсумувала Катерина.



Полтавська висловилася про двох нянь / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Полтавська й Остапчук чекають на появу сина. Інфлюєнсерка планує народжувати в грудні. Для Володимира це буде третя дитина, тоді як для Катерини – перша.