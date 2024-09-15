Папараці сфотографували подружжя, яке на межі розриву, біля готелю Beverly Hills. Вони йшли доріжкою та емоційно про щось спілкувалися. Бен Аффлек активно жестикулював.

До слова Не можна терпіти, – Ольга Сумська відверто висловилась про розлучення

Згодом пару підловили в автомобілі, куди вони сіли разом. Склалось враження, що Дженніфер Лопес, яка сиділа в окулярах, витирала сльози.

Артистка постала на публіці у стильному образі - чорному укороченому светрі та джинсах-кльош. Її вбрання доповнювали вінтажні окуляри. Цікаво, що на безіменному пальці у Джей Ло була обручка, яку їй подарував Бен Аффлек. Останнім часом зірка перестала носити цю прикрасу.

Що відомо про розлучення Джей Ло та Бена Аффлека

Після численних чуток у мережі, 20 серпня офіційно стало відомо, що Дженніфер Лопес подала до Верховного суду округу Лос-Анджелес документи на розлучення. У заяві вказано, що причиною стали "непримиренні розбіжності".

Співачка хоче повернути собі дівоче прізвище Лінн Лопес та поділити спільне майно. Вона не вимагає аліментів.