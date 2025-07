Під час виступу Джей Ло у Варшаві з неї злетіла спідниця. Пише Show 24 з посиланням на People.

25 липня Дженніфер Лопес виступила на стадіоні PGE Narodowy, що розташований у столиці Польщі, в рамках свого туру Up All Night: Live in 2025. Артистка подякувала шанувальникам, які прийшли подивитися на її шоу. Однак блискуча спідниця, що була частиною сценічного вбрання, несподівано злетіла з неї та впала на сцену.

Та інцидент не зіпсував момент. Лопес усміхнулася та покрутилася, продемонструвавши чудову фігуру. На щастя, співачка була у спідній білизні. Після цього танцівник спробував одягнути спідницю на Дженніфер, однак не зміг. Артистка кинула її у натовп та сказала, що фани можуть залишити вбрання собі.

Я рада, що на мені була спідня білизна. Зазвичай я її не ношу,

– заявила Дженніфер Лопес.

З Дженніфер Лопес злетіла спідниця на сцені: дивіться відео онлайн

Раніше ми писали, що Кеті Перрі ледь не впала з висоти на концерті.

Зазначимо, що це перший за шість років тур Дженніфер Лопес. Вона розпочала його 8 липня, виступивши у Галісії (Іспанія). У неділю, 27 липня, концерт відбувся в Бухаресті (Румунія).

Тур Джей Ло має звершитися 12 серпня в Сардинії.