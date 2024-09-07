Сергій Притула відверто зізнався, що його "дратують" ті, хто виїжджає з України, але водночас продовжує критикувати ТЦК, Сили Оборони та мобілізацію. Серед подібних "недоблогерів" волонтер згадав про Волошина.

До слова Не бачу своїх дітей в Україні, – втікач Волошин зізнався, де живе та чим планує займатися

Волошин записав відео, яке називається "Хто ворог" чи "Хто зрадник"... І це насправді жахливе відео. Я зміг його подивитися хвилин 10. Там маніпуляція на маніпуляції. Потім я дивлюся – два мільйони переглядів. Думаю, сподіваюся, ви дивилися це не тому, що ви поділяєте цю думку,

– зауважив Сергій Притула.

Волонтер додав, що не розуміє логіки подібних людей, адже Україна зараз і так потерпає від постійних обстрілів, щодня гинуть люди. Він порадив блогерам знайти собі роботу й допомагати захисникам, замість постійної критики.

"Ну ти вже вискочив, сидиш у якійсь безпечній європейській країні, користуючись пільгами й соціальними виплатами, які тобі дають платники податків тої країни. І ти, сидячи за кордоном, щось цвірінькаєш і гавкаєш на державу, яка кожного дня потерпає від обстрілів і гинуть люди? Тобі все не те, все не так. Може, би того дзьоба треба стулити й донатити на ЗСУ, приносячи користь?" – поставив риторичне запитання Сергій Притула.

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Де зараз Волошин

Блогер Олександр Волошин після хвилі хейту через його заяви про перемовини з Росією виїхав за кордон. Він опублікував 45-хвилинне відео, де поскаржився на "систему при владі", погрози в його бік і побиття охоронця.

Зараз скандальний блогер перебуває в Іспанії, де планує залишатися, розвивати свій бізнес та платити податки. Він заявив, що не бачить своїх дітей в Україні.