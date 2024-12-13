Блогер та візажист Михайло Ткачов здивував публіку та саму Тіну Кароль, поставши в її образі, пише 24 Канал з посиланням на тікток артистки. Хлопець зізнався, що хотів влаштувати "феєрверк емоцій" і для себе, і для співачки.

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Михайло завітав на концерт Тіни Кароль у Варшаві у червоній сукні, з перукою та яскравим макіяжем, як у співачки. Майже у такому самому образі артистка вийшла на сцену на Євробаченні-2024. За словами юнака, йому допомогли відтворити образ Кароль його друзі.

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Нагадаємо, Євробачення-2023 проходило від імені України у Великій Британії. Під час інтервал-акту українських зірок на сцену вийшла й Тіна Кароль. Вона виконала уривок пісні Show me your love, з якою представляла Україну на конкурсі у 2006 році.

У співачки був яскравий образ: сукня від бренду FROLOV у насиченому червоному кольорі, сріблясті деталі та босоніжки й макіяж з акцентом на губах.