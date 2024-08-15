Минулого року в нього навіть народився первісток. Попри це Олексій досі не показав свою кохану публіці й вперше роз'яснив чому.

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Насамперед він пояснює це повагою до приватного життя партнерки, зазначаючи, що жінка не прагне бути в центрі уваги. Крім того, Олексій висловив занепокоєння щодо її безпеки.

По-перше, це особисті кордони. Коли така публічність, яка може бути, то трішки навіть стає страшнувато від неї людині, яка ніколи не була публічною. По-друге, я пам'ятаю, як Андрій Рибак показував Аліну – скільки там було всякого хейту. Зараз не до цього стресу, все ж таки дитина народилася, а тут робити фото, показувати – навіщо цей стрес. По-третє, це безпека,

– зазначив чоловік.

Водночас він зізнався, що обраниця старша за нього.

Мені якось завжди подобалися дівчата старші за мене. У них досвід, якась жіночність, сексуальність. Мене це більше приваблює, більше в мене цікавість викликає,

– сказав Олексій.

Інтерв'ю з Олексієм Тригубенком: дивіться відео онлайн

Зауважимо, Тригубенко утримався від розкриття інформації про те, чи перебувають вони з партнеркою у шлюбі.