Франк Пітер Вайлд перебував у столиці України вчора, коли день розпочався з декількох тривог підряд. Аби берегти себе, українці ховалися у метро, підземних паркінгах та підвалах. Відео зі зверненням німецького стиліста опублікували у телеграм-каналі UNITED24.

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Росіє, ми ніколи не забудемо, що ти зробила. Ми ніколи не пробачимо те, що ти робиш з економікою, з дітьми, з довкіллям, з людством у всьому світі,

– сказав Франк Пітер Вайлд.

Франк Пітер Вайлд зауважив, що потрібно звертати увагу на Україну, щоб допомогти нам у боротьбі з російськими загарбниками. Аби люди не зосереджувалися на російських злочинах, Росія поширює багато дезінформації, особливо у соціальних мережах. Тому необхідно розповідати світові правду. Німецький стиліст також поділився, чому важливо виходити на мітинги, які колись відбувалися значно частіше.

Мітинги привертають уваги як громадськості, так і ЗМІ. Вони надихають та інформують людей про найактуальніші питання, які стосуються війни Росії проти України. І вони створюють важливе відчуття єдності та сили, встановлюючи солідарність з Україною,

– зауважив відомий стиліст.

Він закликав допомагати українським біженцям, підтримувати українські бренди та бізнеси.

Нагадаємо, що стиліст Франк Пітер Вайлд з початку повномасштабного вторгнення викладає в інстаграм свої селфі з ліфта. Він обирає вбрання в українському стилі, аби привернути увагу світу до нашої країни.