Нещодавно хлопчику виповнився рік. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку зірки.

Так, Гейлі показала різні моменти: селфі, фото з Джастіном, літній відпочинок біля басейну та обійми з Кайлі Дженнер. Але найбільше уваги привернуло фото з фотобудки, де Гейлі ніжно обіймає й цілує син. Проте обличчя малюка пара поки що не показує публіці.

Нагадаємо, син Гейлі та Джастіна Бібера з'явився на світ 22 серпня 2024 року, і батьки назвали його Джек Блюз. Днями Гейлі привітала малюка у соцмережах з першим днем народження. Тоді модель також поділилася спільними фото з сином.