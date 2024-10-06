Show 24 розповість про найважливіші новини, що сталися в шоубізнесі з 30 вересня до 1 жовтня. Тут і скандали, і приємні та теплі новини.

ЦікавоОсінній плейлист: нові пісні про кохання, розставання та підтримку, які не можна пропустити

Секс-скандал з P. Diddy набирає обертів

Шона Дідді Комбса, більш відомого як P. Diddy, заарештували у США ще 16 вересня. Та у мережі та американській пресі з'являється все більше деталей щодо можливих злочинів відомого репера, продюсера та музичного магната. Його звинувачують у фізичному та сексуальному насильстві, торгівлі людьми, рекеті. 1 жовтня стало відомо, що проти репера подадуть ще понад 120 позовів чоловіки та жінки, які свідчать про скоєні злочини у період від 2000-х до 2010-х.

Слідство, зокрема, досліджує так звані "білі вечірки", які Шон Комбс організовував у нульових. На них відбувалися freak offs – це частина вечірки, де вживали алкоголь і наркотики, могли ставатися зґвалтування та фізичне насильство. Ці заходи відвідували сотні знаменитостей, які зараз перебувають під пильною увагою преси. Крім того, шанувальники будуть багато теорій про спільників P. Diddy, його жертв і те, що могло ховатися за лаштунками індустрії всі ці роки.

Всі звинувачення Шон Комбс та його адвокат відкидають та заперечують.

Репер Емінем стане дідусем

Знаменитий репер Емінем презентував відео на пісню Temporary, де оголосив, що стане дідусем. Він показав зворушливі кадри, як дізнається щасливу новину від доньки Хейлі. Дівчина й сама поділилася милими фото з чоловіком.

Емінем – Temporary: дивіться відео онлайн

Alina Pash видалила згадки про Україну

Після низки скандалів співачка Alina Pash знову опинилась у центрі уваги. У травні цього року вона натякнула, що починає новий шлях та переїжджає з Києва. Скоріш за все, зараз Alina Pash живе у США.

У мережі помітили, що артистка презентувала новий сингл, але всі дописи Alina Pash тепер пише лише англійською та більше не згадує про війну. Крім того, вона "почистила" інстаграм та видалила всі дописи про Україну. Користувачі соцмереж не розуміють, чому вона відсторонилась від власної країни й мовчить, хоч є лідером думок.

Принцеса Беатріс вдруге стане мамою

1 жовтня королівська сім'я оголосила, що племінниця Чарльза III принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді очікують на другу спільну дитину. Малюк народиться приблизно на початку нового року.

Королівське подружжя виховує доньку Сієнну Елізабет. Також Едоардо Мапеллі Моцці має сина Крістофера Вульфа від попередніх стосунків.

Комік Сергій Чирков мобілізувався

Відомий стендап-гуморист Сергій Чирков приєднався до лав Збройних Сил України. Перед мобілізацією він взяв участь у зйомках проєкту для "Армія TV", де пробував свої сили на смузі перешкод. Зараз Сергій Чирков проходить базову військову підготовку в навчальному центрі.

"Тест штурмовика" з Сергієм Чирковим та Ярославою Кравченко: дивіться відео онлайн

Напад на Ніколаса Карму в центрі Полтави

Блогер Ніколас Карма у новому відео розповів, що 5 жовтня у Полтаві на нього напали двоє чоловіків. Вони грубіянили поза спиною, а згодом підійшли та запитували в Ніколаса, яке його ставлення до ЗСУ. За словами блогера, потім йому погрожували з пістолетом.

Ніколас Карма про напад: відео

На ролику впізнали Олександра Логвиненка, офіцера ЗСУ та працівника Полтавського ТЦК. Представник ТЦК прокоментував інцидент та заявив, що Логвиненко не провокував конфлікт, а пістолет не був бойовий. Поліція вже відкрила кримінальне провадження, вилучила пістолет та працює з учасниками конфлікту.