Про це гурт оголосив майже за тиждень до початку виступів. Втім, музиканти не розкрили причини скасування концертів.

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За словами колективу, справа не в організаторах фестивалів у Казахстані та Грузії, а у "вагомих обставинах". Що цікаво, фінансуванням концертів займалися росіяни, а саме компанія Яндекс. Ймовірно, британський рок-гурт не хотів мати нічого спільного з країною-агресором.

Ми не зможемо виступити в Казахстані 8 вересня і Грузії 12 вересня. На це є вагомі обставини, не пов'язані з професіоналізмом організаторів, які ми не змогли вирішити,

– розповів Placebo.

Гурт перепросив у своїх прихильників і запевнив, що планує провести концерти в Казахстані й Грузії у майбутньому, "коли це стане можливим".

Нагадаємо, колектив Placebo повідомив про участь у заходах ще на початку червня. Тоді музиканти стикнулися з хвилею хейту від українців, які обурилися причетністю росіян до виступів іноземців. Користувачі звинуватили гурт у підтримці окупантів і спонсоруванні війні в Україні. Згодом колектив закрив коментарі під своїми дописами, щоб зупинити хейт.