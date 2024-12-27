Зокрема, дівчата зустрінуться з мамою і друзями ветерана російсько-української війни. Коли й де дивитися фінал 13 сезону шоу "Холостяк", дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.
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Глядачі зможуть подивитися фінальний випуск 13 сезону проєкту "Холостяк" з Олександром Тереном на телеканалі СТБ, початок о 19:00. Крім того, можна купити підписку на SWEET.TV або MEGOGO.
Зауважимо! Текстову трансляцію фіналу "Холостяка-13" проведе 24 Канал. Традиційно стартуємо сьогодні о 19:00.
Анонс фінального епізоду 13 сезону "Холостяка": дивіться відео
Що відомо про головного героя та фіналісток "Холостяка-13"
Нагадаємо, що цьогорічний головний герой проєкту – ветеран російсько-української війни. Олександр Будько з позивним "Терен" служив у батальйоні "Карпатська Січ". 24 серпня 2022 року під час боїв на Харківщині в окоп, де перебував військовослужбовець, влучив ворожий снаряд. Український захисник втратив обидві ноги. Згодом Олександр поїхав на реабілітацію до США, де йому встановили протези.
Однією з фіналісток 13 сезону "Холостяка" стала бізнесвумен і волонтерка Інна Бєлєнь з Харкова. Минулого тижня Терен також вручив троянду тарологині Анастасії Юзьвак зі Збаражу.