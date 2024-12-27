Нагадаємо, що цьогорічний головний герой проєкту – ветеран російсько-української війни. Олександр Будько з позивним "Терен" служив у батальйоні "Карпатська Січ". 24 серпня 2022 року під час боїв на Харківщині в окоп, де перебував військовослужбовець, влучив ворожий снаряд. Український захисник втратив обидві ноги. Згодом Олександр поїхав на реабілітацію до США, де йому встановили протези.