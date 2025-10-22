Тарас Цимбалюк став упізнаваним після фільму "Чорний ворон" 2019 року, у якому зіграв головну роль. Однак його шлях до успіху в професії почався набагато раніше, пише 24 Канал.

У школі Тарас Цимбалюк захоплювався різними видами спорту та мистецтв: від бальних танців до дзюдо та боксу. Однак після закінчення навчання вирішив рухатися творчим шляхом і у 2007 році вступив до Київського університету театру, кіно й телебачення імені Івана Карпенка-Карого за спеціальністю актор драматичного театру та кіно.

З юного віку Тарас почав працювати. Зокрема, був стюардом на футбольних матчах, моделлю на показах дизайнерів, кальянником.



Але вже на третьому курсі хлопець усвідомив, що йому справді подобається професія актора і він хотів би працювати за своєю спеціальністю. Тому почав шукати різні шляхи й стукав у всі двері, щоб зрушити з місця. Одного разу з Цимбалюком трапилась курйозна ситуація.

На початку кар'єри бігав абсолютно на все, що можна! Якось навіть потрапив на кастинг в еротичний фільм. А ще одного разу побачив, як акторки біжать на якісь проби, й попросився з ними. Приїхав хтозна-куди. Мене запитали: "А чого ти тут? Ми шукаємо акторок для кліпу". Я ж почав просити їх хоча б внести мене у базу, на майбутнє,

З 2011 року Тарас Цимбалюк почав співпрацювати з Молодим театром, а також дебютував на телебаченні. Одна з його перших появ була в містичному серіалі "Щоденники темного". Згодом отримав ролі й в інших проєктах: "Сімейних мелодрамах", "Вітальці", "Останньому яничарі" й багатьох інших.



Широка популярність і любов глядачів прийшла до Тараса Цимбалюка після ролі Карпа у серіалі "Спіймати Кайдаша". А зараз чоловік є не тільки успішним актором, але й головним холостяком країни.

Так, Тарас Цимбалюк став головним героєм 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". 17 жовтня вийшла перша серія проєкту, в якій актор познайомився з учасницями.