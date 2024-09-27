До того ж вона публічно поділилася результатами судового процесу. Про це Соловій написала у своєму інстаграмі.

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Так, з'ясувалося, що після ретельного вивчення доказів та заслухання промов суд виправдав співачку Христину Соловій за відсутністю складу злочину.

Іллічівський суд виправдав мене, що немає складу злочину у тому, що Ілліч – ху*ня,

– наголосила виконавиця.

Що відомо про адмінпротокол Соловій

Після того, як зі сцени "виделкаfest" співачка сказала, що колишня назва Чорноморська – "повня х*йня", на неї почали активно скаржитись громадяни. У відповідь на це місцеві правоохоронні органи склали протокол проти співачки за "дрібне хуліганство". Ці звинувачення могли призвести до штрафу, громадських чи виправних робіт або адміністративного арешту на строк до 15 діб.