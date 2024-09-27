Світлиною, де Інна Білоконь тримає на руках маленьку онуку, поділилася її донька Яна Макогон. На фотографії видно, що дівчинка вже доволі підросла.
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На фото Інна Білоконь вдягнена досить просто: худі, кепка та, ймовірно, спідниця. Для Вероніки ж обрали образ у рожевому кольорі. Дівчина щиро усміхається поруч з бабусею.
Ма, – коротко підписати світлину Яна Макогон.
Інна Білоконь з онукою Веронікою / Скриншот видання "Бульвар Гордона"
Що відомо про доньку та онуку Інни Білоконь
- Нагадаємо, що донька Інни Білоконь Яна вийшла заміж у листопаді минулого року. Вперше фотографіями з весілля поділилася саме мама Вєрки Сердючки. Хто став обранцем дівчини – невідомо.
- У березні цього року Яна Макогон повідомила, що вагітна. Тоді вона показалася з округлим животиком. Через деякий час стало відомо, що Інна Білоконь стала бабусею дівчинки. Тоді вся команда Вєрки Сердючки та інші українські знаменитості вітали жінку з поповненням у родині.