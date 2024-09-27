Світлиною, де Інна Білоконь тримає на руках маленьку онуку, поділилася її донька Яна Макогон. На фотографії видно, що дівчинка вже доволі підросла.

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На фото Інна Білоконь вдягнена досить просто: худі, кепка та, ймовірно, спідниця. Для Вероніки ж обрали образ у рожевому кольорі. Дівчина щиро усміхається поруч з бабусею.

Ма, – коротко підписати світлину Яна Макогон.

Інна Білоконь з онукою Веронікою / Скриншот видання "Бульвар Гордона"

Що відомо про доньку та онуку Інни Білоконь