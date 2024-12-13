Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Jerry Heil. Після Євробачення артисток рідко можна було побачити разом на публіці, а днями вони возз'єдналися на сцені.

До слова Реперка alyona alyona висловилася про стосунки з Jerry Heil: "Ми абсолютно різні"

Jerry Heil поділилася фотографією з alyona alyona та зазначила, що вони знову разом.

Прилетіли в Амстердам на таку собі "зустріч випускників" Євробачення в присутності 17 000 глядачів,

– написала співачка.

Jerry Heil та alyona alyona в Амстердамі / Скриншот з інстаграму

Зауважимо! Het Grote Songfestivalfeest – це телевізійна концертна програма, у якій беруть участь учасники Євробачення. Її створили PilotStudio. Подія проходить на закритій арені Ziggo Dome, що в Амстердамі.

У своїх історіях в інстаграмі Jerry Heil також поділилася відео з репетицій, де разом з alyona alyona співає пісню Teresa & Maria. Вона, крім того, опублікувала ролик з самого виступу на Het Grote Songfestivalfeest.

До речі, Jerry Heil зустрілася й з іншими учасниками Євробачення. Зокрема, з Алессандрою Меле, яка представляла Норвегію на пісенному конкурсі у 2023 році. Були й цьогорічні учасники: Bambie Thug – представники Ірландії, дует Marcus & Martinus – представники Швеції.

Jerry Heil та Алессандра Меле / Фото з телеграму Jerry Heil

Jerry Heil, Алессандра Меле та Bambie Thug / Фото з телеграму Jerry Heil

Jerry Heil і дует Marcus & Martinus / Фото з телеграму Jerry Heil

Нагадаємо, що на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil посіли 3 місце. Перемогу на пісенному конкурсі цьогоріч здобули представники Nemo зі Швейцарії, які виступали з піснею The Code.