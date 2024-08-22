Julik розповів, що будь-які закиди про ворожнечу між зятем та тещею – це брехня. Для нього мати його дружини Катерини була "прикладом жіночності і мужності водночас".

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З глибоким сумом та сльозами на очах повідомляю що відійшла у вічність моя улюблена теща – Діанка! Це людина свято, людина, яка ніколи не знала перешкод та йшла вперед до своєї цілі!

– написав Julik.

Померла Діана Гайворонюк – теща Julik / Фото з інстаграму Julik

Співак розповів, що його теща Діана Гайворонюк хворіла на рак. На жаль, захворювання взяло гору.

Попрощатися з Діаною Гайворонюк можна буде у Гарнізонному Храмі Петра і Павла о 12:00 в пʼятницю. Згодом відбудеться поховання. Теща артиста спочиватиме на Голосківському кладовищі.