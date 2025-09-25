KOLA описала секрети своєї буденності спеціально для Show 24 за лаштунками шоу "Хто зверху?", прем'єра якого відбудеться вже 25 вересня.

У шаленому графіку та постійному спілкуванні з людьми артистам дуже рідко вдається усамітнитись та дозволити собі провести день чи хоча б його частину як хочеться. Але коли така нагода з'являється, то кожен з них точно знає, чим і де зайнятись, аби точно відновитися та зарядитися новими силами.

Мій ідеальний ранок – це ранок у лісі, на природі. Обов'язково ложка меду, а перед цим – гаряча вода з лимоном, зарядка. Після цього – смачна кава без кофеїну. І через деякий час – сніданок. Щойно я прокидаюся, то завжди хочу їсти. Тому сніданок – це важливий прийом їжі. Але все одно обираю щось легке. Та, головне, смачне! Після цього вийти на ґанок, сісти й дивитися на природу, просто мовчати. З книгою чи без… Можна на фоні увімкнути медитативну музику. Але найважливіше в ідеальному ранку на природі, щоб я була там сама,

– зізналася артистка.

Який улюблений сніданок в KOLA?

Виконавиця також поділилася рецептом улюбленого сніданку й закликала шанувальників приготувати його, адже це швидко і смачно.

"Це дуже просто! Збиваєте омлет зі сметаною чи з молоком. На сковорідку викладаєте різні овочі. Наприклад, броколі, перець і томати. Трішки тушкуєте, а тоді заливаєте яйцями. Зверху посипаєте великою кількістю зелені: петрушка, кріп, кінза. Можете трішки полити лимоном. І готово! Смачного!", – каже співачка.

А днями KOLA розповіла про труднощі в шлюбі. За словами артистки, вони бачаться дуже рідко, оскільки живуть в різних країнах, але наразі не знають, як це налагодити. Також виконавиця підкреслила, що її чоловік не хоче публічності, та й сама вона прагне тримати особисте життя якомога далі від сторонніх очей.

