KOLA вважає, що трек став відомим не просто так, оскільки це правдива історія з її життя. Співачці здавалося, що вона вже пропрацювала ситуацію з татом, однак біль досі є. Про це дівчина розповіла у шоу "20:23".

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KOLA зізналася, що відсутність батька у житті досі її тригерить.

Я насправді йому вдячна, що так сталося. Тому що саме він і те, що він мене покинув, дуже сильно мотивувало мене все життя йти вперед, не здаватися. І це, знаєш, було щось таке – типу довести, що я варта його уваги. Це, звісно, не дуже така енергія, знаєш, на якій треба все робити, але я розумію, що багато чого в житті сталося через те, що я не здавалася і просто перла вперед, не боялася,

– поділилася співачка.

На думку KOLA, у батька було саме таке завдання для неї.

KOLA розповідає про батька: дивіться відео онлайн

Що відомо про трек Salut Papa

Нагадаємо, що трек Salut Papa KOLA назвала своєю рефлексією на життя без тата. Раніше вона зізнавалася, що вже сприймає цю ситуацію з іронією, оскільки багато над нею працювала. Однак колись артистка вважала відсутність батька у життя справжньою трагедією, що є абсолютно нормальним.

Так, я зросла без свого тата, і колись я розповім всю історію, бо поки її знає лише моя родина, але щось таки з неї ви зможете почути саме в цій пісні,

– говорила KOLA.

KOLA також подякувала своїй мамі, яка замінила їй батька.