Ролик, на якому король Чарльз вітає Алісу з днем народження, з'явився на офіційній сторінці королівської родини в інстаграмі. Жінці виповнилося 87 років. Кадри зняті на території Dumfries House.

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Аліса прогулювалася територією заміського будинку, коли неочікувано зустріла короля Чарльза III. У відео зазначається, що він був радий розділити з жінкою такий особливий для неї день.

Відомо, що король Чарльз III купив Dumfries House у 2007 році. Хоч будинок і не є його резиденцією, однак королівську родину інколи можна там побачити. Туди навідуються туристи та піддані королівської родини.

Король перебував в Ейрширі, щоб підтримати роботу Королівського Фонду, штаб-квартира якого розташована у Dumfries House,

– йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, що зараз король Чарльз III бореться з раком. Про те, що він хворий, стало відомо у лютому цього року. До того у чоловіка діагностували доброякісне новоутворення простати, була проведена операція.