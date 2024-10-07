Лікування Чарльза відновиться після повернення монарха до Сполученого Королівства, як повідомляє видання The Daily Mail.

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Так, королівський візит запланований на 18 жовтня. Під час свого турне монарх відвідає Сідней і Канберру, а потім вирушить до Самоа. Очікується, що там він візьме участь у зустрічі з главами урядів країн Британської Співдружності.

Що відомо про онкологію у Чарльза III

У монарха діагностували рак у лютому цього року, а 5 лютого він розпочав лікування.

Після початку терапії король Чарльз відійшов від виконання деяких своїх королівських обов'язків. Однак 30 квітня він публічно повернувся, відвідавши онкологічний центр разом з королевою Каміллою.

Зауважимо, днями стало відомо про результати лікування Його Величності.