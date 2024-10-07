Зокрема, Катерина відверто зізналася, хто за що платить в їхній сім'ї. Про це вона розповіла в інстаграм-сторіс, коли її запитали підписники.

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Дружина телеведучого вважає, що родину має забезпечувати чоловік. Зокрема, він має покривати витрати на житло, паливо, заклади, поїздки, більшість витрат на дитину. Водночас жінка, на думку Полтавської, також має мати власні кошти на свої бажання.

Я, наприклад, сьогодні кинула кошти няні (ми кожного місця до народження малого надсилаємо певну суму няні, щоб вона не шукала іншу роботу й чекала на нас). Пообіцяла, що подарую чоловікові джинси, тому що давно нічого не дарувала (ну він теж, знаєте, на базарі одягатись не хоче чомусь, тому доведеться нормально потратитись),

– зазначила Катерина.

Кохана Володимира Остапчука зауважила, що за такими самими принципами буде виховувати сина.

Поки сам не буде мати змогу утримувати родину, нехай і не дивитись на дівчат,

– з іронією додала блогерка.

Дружина Остапчука розповіла, хто за що платить в сім'ї/Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, зараз Катерина Остапчук вагітна. Вона перебуває на 30 тижні. Зіркове подружжя чекає на сина. Малюка вони хочуть назвати Тимофієм.