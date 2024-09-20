Інцидент стався в середу ввечері, як написав журнал Hello. Тепер стали відомі деякі подробиці про самопочуття королеви.

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Як повідомив керівник відділу комунікацій королівської родини Данії, Маргарете II госпіталізували в університетську лікарню в столиці для обстеження.

Королева почувається добре, але наразі її шпиталізували для спостереження,

– зазначив Лене Баллебі.

Більш детальна інформація про стан королеви поки що не розголошується.

Нагадаємо, у січні цього року королева Данії Маргрете II офіційно відреклася від престолу після 52 років правління. Монархиня оголосила про рішення, пояснивши його погіршенням стану здоров'я. Як відомо, Її Величність напередодні перенесла операцію на спині.

Як наслідо, 55-річний кронпринц Фредерік зійшов на престол як король Фредерік X, продовжуючи спадщину німецької династії Глюксбургів, яка править Данією з 1863 року.