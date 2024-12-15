Друг Ліама Пейна пригадав, що ексучасник гурту One Direction був у гарному настрої. До того ж співак спілкувався з іншими гостями готелю, у якому зупинявся, передає 24 Канал з посиланням на TMZ.

До слова Думав про суїцид й зловживав алкоголем: що відомо про Ліама Пейна, який випав з 3 поверху

Роджер розповів, який був Ліам Пейн, коли вони бачилися.

Я пішов десь о 4:05. Він був у гарному настрої, він був ідеально врівноваженим. Розмовляв з усіма, веселився, сміявся. Тобто нічого незвичайного,

– поділився друг покійного співака.

Роджер бачив Ліама приблизно за годину до того, як він випав з третього поверху готелю. Чоловік додав, що ексучасник гурту One Direction виглядав грайливим та щасливим.

Така заява друга Ліама Пейна дещо відрізняється від інформації, яка з'явилася раніше. Інші гості готелю зазначали, що співак поводився агресивно та навіть розбив свій ноутбук. Крім того, ЗМІ опублікували кадри з номера зірки, де було видно пошкоджений телевізор, підпалену алюмінієву фольгу і залишки білого порошку на столі.

Ліам Пейн / Фото з інстаграму співака

Роджер поділився, що того ранку тричі приходив до готелю, аби перевірити свого друга. За його словами, ексучасник гурту One Direction був напідпитку, але не було нічого незвичайного.

Що відомо про смерть Ліама Пейна