Артистка доволі різко відреагувала на питання журналістки. Остання, зокрема, поцікавилася, чи не була заява про алкоголізм Lida Lee піар-ходом.

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Співачка зауважила, що зараз важливо говорити про місію, задля якої всі зібралися на концерті "Землячкині вечорниці", донатити та підтримувати жінок військовослужбовиць. Надалі Lida Lee відмовилася давати коментарі.

Мені просто здається, що ви маєте поговорити з нами про важливе. Мені здається, що дуже важливо сьогодні говорити про жінок, правда? А так вистачає цих пліток, про які ви говорите. Навіщо вони?,

– відповіла співачка.

Lida Lee розповіла про внутрішні зміни

Перед суперечкою Lida Lee все-таки розповіла про внутрішні зміни, які сталися з нею протягом року. Артистка сказала, що для людей вона – інша людина, але це знайома історія.

Нарешті я вивільнила все те, що сиділо всередині. І наче так мало бути з самого народження. Я зараз відчуваю себе вільною, як ніколи, тому радію цьому,

– розповіла Lida Lee.

Співачка зізналася, що ніколи не відчувала себе такою кльовою, жіночною, сексуальною, відвертою, чистою, духовною, натхненною та наповненою. Вона вважає це особистою перемогою.

Нагадаємо, що вперше інформація про алкоголізм Lida Lee з'явилася навесні цього року. Про це, зокрема, повідомив блогер Богдан Безпалов. Згодом співачка підтвердила чутки про свою залежність та заявила, що у найвразливіший період життя найближчі люди встромили їй ніж у спину.