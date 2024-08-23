Українська спортсменка присвятила допис синові. Вона розповіла про несподіваний знак долі, пов'язаний з її дитиною.

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Лілія опублікувала пост, де показала нове фото з Вадимом. На світлині Подкопаєва постала у блакитній вишиваній сукні, на якій зображені квіти, та помаранчевих босоніжках. Водночас її син позував темно-синій футболці й шортах. За словами спортсменки, Вадим здобуватиме вищу освіту в кампусі, на території якого розташовувалося олімпійське селище, де перебувала збірна України 28 років тому.

Сьогодні мій син живе в тому самому місці. Життя часом дивує нас своїми несподіваними поворотами. Чи могла я тоді уявити, що доля приведе нас сюди?

– розповіла Лілія.

Шанувальники спортсменки вже відреагували на допис зірки. Прихильники побажали сину Подкопаєвої успіхів та натхнення.

"Який гарний хлопець! Ліля все добро вертається! Зичу вам всього самого хорошого!";

"Ліліє, ви маєте велике добре серце! Завжди в мене є і була повага до вас. Хай буде щаслива доля у Вадима. Такий красень!";

"Які ви гарні! Просто неймовірні мама і син! Нехай щастить в дорослому житті, щиро бажаємо всіляких успіхів і легкості досягнення цілей!";

"Дуже гарний хлопчик, а на маму схожий, як дві крапельки води. Чужих дітей не буває".

Нагадаємо, у 2006 році Лілія та її перший чоловік Тимофій усиновили Вадима. Хлопець наразі живе у США, де бере участь в організації збору гуманітарної допомоги для українців, які постраждали від війни з Росією.