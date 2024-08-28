Артистка прокоментувала скандал, який розгорівся через падіння коня в центрі міста. Під час спеки тварина везла на кареті людей, через що її самопочуття, ймовірно, різко погіршилося.

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Співачка опублікувала відео, яке присвятила експлуатації тварин. Вона засудила людей, які досі користуються послугами зоопарків, дельфінаріїв та інших установ. За словами співачки, таким українцям бракує здорової емпатії та логічного мислення.

Як, будучи адекватним, можна бачити страждання цих тварин і спокійно їх використовувати для розваги? У чому розвага? У чому кайф? Як можна привчати дітей до цього?

– підкреслила Jerry Heil.

Jerry Heil про скандал з тваринами: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у центрі Львова стався інцидент з конем, який возить туристів у кареті. Тварина посеред міста несподівано впала на землю. Перехожі стверджували, що кінь втомився через спеку та зневоднення, тому вимагали у міської влади закрити цей бізнес.

Згодом власники підприємства "Каретний двір" запевнили, що причиною інциденту стала упряжка, в якій заплуталася тварина. Втім, Львівська міська рада все ж тимчасово заборонила будь-яку діяльність із використанням коней.