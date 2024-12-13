Також вона показала їхнього домашнього улюбленця. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Маші Полякової.
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На світлині дівчина позує разом з коханим Микитою та собачкою. Хлопець ніжно обіймає Машу та посміхається.
Нагадаємо, нещодавно Марія розповіла про перший інтим.
Що відомо про стосунки Маші Полякової з хлопцем
- Марія вже понад 8 місяців зустрічається з IT-спеціалістом. Хлопець, якому вже за 18, є власником нерухомості, і пара планує невдовзі туди переїхати.
- Водночас найближчим часом дівчина поїде навчатися до США, тож закохані планують підтримувати стосунки на відстані.
- Цікаво, що Маша вже познайомилася з батьками свого хлопця, хоча її батьки поки що не зустрічалися з ним.