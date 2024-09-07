Маша Єфросиніна в інстаграм-сторіз розповіла, що опинилась в епіцентрі вибухів через атаку ворожих дронів. Квартира ведучої постраждала – на стелі з'явилась тріщина.

До слова Ненавиджу, коли він їде, – Маша Єфросиніна показала, як провела чоловіка-військового на фронт

Сьогодні від вибухів у нас пішла тріщина на стелі. В Сашка був сильний панічний приступ – я не знала, як його заспокоїти, бо сама злякалася до пекучої нудоти. Я знаю, що ці гнійні тварі добиваються того, щоб ми зламалися. І, чесно, я тримаюся зі всіх своїх наявних та ненаявних сил,

– зізналась Маша Єфросиніна.

Ведуча додала, що її підтримують друзі. Так вдень після російського обстрілу її з сином до себе запросила Оля Полякова.



Маша Єфросиніна про атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про обстріл Києва

У суботу вночі, 7 вересня, Київ атакували ворожі безпілотники. Повітряна тривога через атаку дронів тривала близько 8 годин.

Сили ППО збили усі "Шахеди". Внаслідок атаки в одному з районів Київської області пошкоджено 7 житлових будинків, 2 господарчі споруди, паркани й автомобіль. На щастя, постраждалих немає.