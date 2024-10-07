Сьогодні у своєму інстаграмі Єфросиніна розповіла, що такі "вироки" Росії наклали на неї певні обмеження. Зокрема, інфлуенсерці тепер не можна подорожувати до деяких країн.

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Мало хто знає, що цей вирок накладає серйозні обмеження на мої подорожі – так, я не можу їздити приблизно в 30% країн світу, бо вони дружні з Росією і можуть мене видати. Ось така історія… В Грузію свою улюблену не можу, наприклад. Ніякої Туреччини, Еміратів,

– написала в сторіс Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна розповіла, куди їй не можна їздити / Скриншот з інстаграму

Тож для відпочинку Єфросиніна обрала Італію. Жінка відправилася у курортне місто Форте-дей-Мармі. На кадрах Маша виглядає щасливою. Громадська діячка зізналася, що дуже любить море.

Я народилася можна сказати в ньому, бо Керч – то суцільне море. Але не люблю пасивний відпочинок,

– поділилася інфлуенсерка.

Маша Єфросиніна розповіла, куди поїхала відпочивати / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна з перших днів повномасштабного вторгнення активно розповідає про злочини, які Росія здійснює на території України. Інфлуенсерка навіть записувати відеозвернення до росіян, як і інші українські знаменитості. Тоді вони ще вірили, що до жителів Росії можна достукатися. Маша, зокрема, зверталася й до російських артистів, які довгий час були улюбленцями в Україні, а тепер підтримують війну.

Коли Єфросиніна дізналася, що її включили у перелік терористів та екстремістів, то вийшла до шанувальників у сторіс. Тоді вона подякувала усім за привітання та зауважила, що їх більше ніж у день народження.