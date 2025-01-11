Новообраний президент США Дональд США з'явився на похороні Джиммі Картера разом з дружиною Меланією. Про її стиль висловилась журналістка Джейн Маргеріт Тіппетт для The Daily Mail, пише 24 Канал.

До слова Прочитали по губах: про що Обама та Трамп перешіптувалися на похороні Джиммі Картера

Меланія Трамп для вшанування пам'яті Джиммі Картера одягнула вовняну чорну сукню-пальто від бренду Valentino. Особливістю її образу став комірець з чорно-білим принтом неокласичної скульптури закоханих, які цілуються. Це вбрання представили на показі колекції Valentino у 2019 році.

Меланія знову збила з пантелику своїх критиків – цього разу вбранням, що мало прихований сенс, і про яке могли знати тільки вона і, можливо, її стиліст,

– зауважила журналістка.

У цій колекції вбрання містить цитати з віршів сучасних поетів. Рядки можна побачити на сукнях, блузах та пальтах. На показі Valentino in Love була інсталяція зі словами Роберта Монтгомері – "Люди, яких ви любите, стають примарами всередині вас, і так ви зберігаєте їх живими".

Це повідомлення може бути присвятою матері Меланії, яка пішла з життя рік тому.

Меланія Трамп на похороні Джиммі Картера: відео

Меланія Трамп завершила свій образ чорними туфлями-човниками Manolo Blahnik, відмовившись від аксесуарів.