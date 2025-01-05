Співак MELOVIN поділився особливим моментом з шанувальниками. Він опублікував відео з таїнства хрещення на особистій сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал. А напередодні події артист ділився, що для нього це дуже відповідальний день.

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MELOVIN став хрещеним батьком для Тимофія, сина його друзів. Для цієї події артист обрав чорне мінімалістичне вбрання. Він звернувся з теплими словами до похресника та його батьків.

Хай життя твоє буде яскравим та сповненим щасливими пригодами, підтримкою Всесвіту, та любов'ю, Тимофію. Батькам бажаю мудрості, та безумовної любові у вихованні маленького принца! А я тепер – завжди поруч. З любов'ю, хрещений батько,

– написав MELOVIN.

MELOVIN став хрещеним батьком: відео

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