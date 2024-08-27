Михайло запустив нову рубрику "Стріми по селах". У відео він подорожує українськими селищами та показує, як живуть і зустрічають гостей громадяни нашої країни. Метою кожного стріму є збір грошей на FPV-дрони. Лебіга закликає своїх глядачів донатити якомога більше.

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У мережі юзери розповсюдили фрагменти зі стрімів Михайла та активно долучаються до їхнього перегляду. Так, випуск про село Дерев'яна, що на Київщині, вже став зіркою мережі. Кадри, на яких Лебіга, одягнений як козак, спілкується з жителями та танцює з ними під народні пісні, заполонили серця користувачів.

Також юзери створили меми з уривків стрімів. Українці жартують, що Михайло поїхав у тур "А я все плакала", де просуває однойменну пісню, створену з Дорофєєвою. Водночас деякі користувачі згадали про вихід боксера Олександра Усика перед боєм з Тайсоном Ф'юрі. Так, вони зазначили схожість костюмів Лебіги та абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

До того ж юзери публікують найсмішніші моменти стрімів, використовуючи українські композиції.

Користувачі в захваті від нових стрімів Лебіги. Українці зазначають душевність його відео.

"Це насправді наповнює душу теплом. Які люди! Це неймовірно!";

"Нереальна атмосфера! Так цього не вистачає, ось таких сільських вечорів! Дякую тобі, Михайло!";

"Міша, який же ти відкритий та чудовий хлопець. Хочеться подякувати за стріми, сама знаходжусь далеко від рідних і дуже було приємно дивитись та відчути атмосферу вечора, ніби з вами за столом сиділа";

"Гарна ідея для контенту, отримав купу позитивних емоцій поки дивився. Люди у нас найкращі, дуже круто зустріли й так усе гарно у цьому селі. З нетерпінням буду чекати наступний випуск по селах, дякую Міша, це лайк і 10 з 10!".

Нагадаємо, Михайло Лебіга здобув популярність завдяки веденню розмовних трансляцій і стрімів. Втім, ще більше визнання він отримав, коли почав збирати рекордні суми на ЗСУ, ГУР та інших підрозділів на платформі Twitch.

У квітні 2024 року Михайло Лебіга і Надя Дорофєєва випустили трек "А я все плакала". Зірки презентували пісню на онлайн-трансляції, під час якої зібрали понад 5 мільйонів гривень донатів від українців.