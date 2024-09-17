Микита поділився, що одного разу Тіна назвала його "дебілом". Сталося це на шоу "Голос країни", у якому співак брав участь. Тоді він обрав Кароль, як свою наставницю. Ломакін зізнався, що вийшов на сцену без навушників – саме на це відреагувала співачка. Про це артист розповів у програмі "Тур зірками".

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Тіна дуже духовна, мудра людина. Тому все, що вона каже, має потаємний сенс, його потрібно просто розуміти й все. До мене вона ніколи не ставилася погано. Історії, які я чув (про її мінливий настрій – Show 24), на собі ні разу не відчував,

– зізнався Микита Ломакін.

Інтерв'ю з Микитою Ломакіним: дивіться відео онлайн

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