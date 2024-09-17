Микита поділився, що одного разу Тіна назвала його "дебілом". Сталося це на шоу "Голос країни", у якому співак брав участь. Тоді він обрав Кароль, як свою наставницю. Ломакін зізнався, що вийшов на сцену без навушників – саме на це відреагувала співачка. Про це артист розповів у програмі "Тур зірками".
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Тіна дуже духовна, мудра людина. Тому все, що вона каже, має потаємний сенс, його потрібно просто розуміти й все. До мене вона ніколи не ставилася погано. Історії, які я чув (про її мінливий настрій – Show 24), на собі ні разу не відчував,
– зізнався Микита Ломакін.
Інтерв'ю з Микитою Ломакіним: дивіться відео онлайн
Що відомо про Микиту Ломакіна
- Микита Ломакін став відомий після своєї участі у шоу "X-Фактор" і "Голос країни 11".
- Протягом п'яти років хлопець зустрічався зі співачкою Мішель Андраде. Вони познайомилися на "X-Факторі". Якось, на M1 Music Awards 2019, артисти навіть заспівали разом пісню Senorita.
- У 2021 році Ломакін разом з Тіною Кароль записав спільний трек "Невірний". Пісня з'явилася в альбомі співачки "Молода кров", який вона створила до Дня Незалежності України.