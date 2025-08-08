Вона також поділилася у соцмережах фото, на якому показала, як зараз виглядає місце поховання їхнього сина. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Лариси Созаєвої.

На світлині можна побачити охайну білу плиту з портретом Павла та зворушливим віршем. Навколо – акуратно викладена біла галька, а біля пам'ятника встановлені дві лампадки та букет.

Ніхто насправді не помирає, допоки не зникають хвилі, які вони викликали у світі. Сьогодні, в річницю смерті мого сина, я відчуваю ці хвилі – вібрації, які залишив Паша. Сподіваюся, їх відчують і ті, хто його знав та просто згадає,

– написала Лариса Созаєва.

Що відомо про смерть Павла Павліка?

У 2018 році в хлопця виявили саркому хребців – рідкісне онкологічне захворювання. Майже два роки Павло проходив лікування, але хвороба виявилася сильнішою.

Останні дні свого життя юнак провів у госпісі. На момент смерті йому було лише 21 рік.