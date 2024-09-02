Крім того, під час виступу артистів розчулила одна з фанаток. Дівчина разом з учасниками гурту проникливо виконала пісню "В Колізеї". Цей виступ довів до сліз, не лише артистів, а й глядачів у залі.

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Так, під час концерту Олександр Хоменко запросив одного з глядачів приєднатися до них на сцені для спільного виступу. На цю пропозицію відгукнулася юна дівчина Устина. Вона без вагань вийшла на сцену і вразила всіх присутніх своїм виконанням композиції "В Колізеї", присвяченої видатному українському режисеру Лесю Курбасу.

Найбільше емоцій викликав момент, коли Устина зачитала уривок з тексту пісні:

"Коли ми принижуємо наші вимоги до того

Що ми можемо зробити в наших нинішніх обставинах

Це не дасть ніякого прогресу

Пам'ятайте, політика залежить від державних мужів

Майже стільки ж, скільки погода від астрономів

То що ж залишається нам?

Творити, творити всупереч усьому

Створити те, чого немає в дійсності

Кинути людям фантазію

Ідеальне, неіснуюче, але прекрасне

Запам'ятайте, бо місія наша — велика

Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра

А тепер марш на репетицію".

Дівчинка Устина виступила з учасниками МУРу: дивіться відео онлайн

Зауважимо, пісня "В Колізеї" увійшла до альбому "Ти [Романтика]" – реп-мюзиклу, що складається з 17 треків, які сплітаються в цілісну оповідь. Цей альбом пропонує слухачам 45-хвилинне занурення в минуле, він розкриває цікаві та маловідомі факти про Розстріляне Відродження.