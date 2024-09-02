Крім того, під час виступу артистів розчулила одна з фанаток. Дівчина разом з учасниками гурту проникливо виконала пісню "В Колізеї". Цей виступ довів до сліз, не лише артистів, а й глядачів у залі.
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Так, під час концерту Олександр Хоменко запросив одного з глядачів приєднатися до них на сцені для спільного виступу. На цю пропозицію відгукнулася юна дівчина Устина. Вона без вагань вийшла на сцену і вразила всіх присутніх своїм виконанням композиції "В Колізеї", присвяченої видатному українському режисеру Лесю Курбасу.
Найбільше емоцій викликав момент, коли Устина зачитала уривок з тексту пісні:
"Коли ми принижуємо наші вимоги до того
Що ми можемо зробити в наших нинішніх обставинах
Це не дасть ніякого прогресу
Пам'ятайте, політика залежить від державних мужів
Майже стільки ж, скільки погода від астрономів
То що ж залишається нам?
Творити, творити всупереч усьому
Створити те, чого немає в дійсності
Кинути людям фантазію
Ідеальне, неіснуюче, але прекрасне
Запам'ятайте, бо місія наша — велика
Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра
А тепер марш на репетицію".
Дівчинка Устина виступила з учасниками МУРу: дивіться відео онлайн
Зауважимо, пісня "В Колізеї" увійшла до альбому "Ти [Романтика]" – реп-мюзиклу, що складається з 17 треків, які сплітаються в цілісну оповідь. Цей альбом пропонує слухачам 45-хвилинне занурення в минуле, він розкриває цікаві та маловідомі факти про Розстріляне Відродження.