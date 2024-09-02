За даними джерел "Телебачення Торонто", музикант востаннє перетинав державний кордон, коли в'їхав до України з Румунії в березні 2023 року. Після цього кордон України у пунктах пропуску він офіційно не перетинав. Тепер сам Сидоренко відреагував на ролик, де розповіли про нього й бенд, і все пояснив зі свого боку.

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Так, фронтмен колективу підтвердив, що справді зараз не в Україні. Водночас він заявив, що хоче "спростувати вигадану історію".

Як відомо з відео "Телебачення Торонто", восени 2023 року відбувся останній концерт Stoned Jesus в Україні на цей момент. Вже у квітні 2024 року фронтмен колективу оголосив про те, що Сергій Слюсар та Дмитро Зінченко більше не є учасниками рок-бенду.

За останні пару років відбулися величезні зміни в нашому стилі життя, численні логістичні труднощі й, звичайно, старі добрі творчі розбіжності, тому з 2024 року Сергій і Дмитро більше не є частиною Stoned Jesus,

– повідомив тоді артист.

Редакція "Телебачення Торонто" припустила, що зміни у складі гурту відбулися через те, що фронтмен виїхав з України.

Ігор вже закордоном і йому важко давати концерти в Європі, коли інші учасники гурту залишились в Україні,

– йдеться в відео.

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Водночас Сидоренко спростував ці тези. За його словами, це рішення про зміну складу гурту "було прийняте давно і заздалегідь обговорене з учасниками – з кожним окремо в різні моменти часу".

Один колишній учасник дійсно служить в ЗСУ від початку вторгнення і їздив з нами в тури, коли з'являлася можливість. Частина зібраних коштів відправлялась і продовжить відправлятися на потреби його підрозділу. Через складнощі, пов'язані з поєднанням ролі військового та музиканта, Діма був проти афішування цього факту. Ці ж складнощі й стали причиною, через яку ми домовились зупинити співпрацю. Ми продовжуємо підтримувати контакт – і особистий, і по запитах та донатах,

– пояснив Ігор.

Він також додав, що інший колишній учасник, Сергій Слюсар, більше не перебуває у складі Stoned Jesus через те, що останні роки вони з ним не могли порозумітись щодо матеріалу для гурту.

Склалась ситуація, в якій мої нові пісні підпадали під жорстку цензуру, і врешті-решт я не зміг змиритися з тим, що це все має піти в стіл. Я сповістив Сергія про те, що маю намір випустити ці альбоми та продовжити діяльність без нього. На той момент мені здавалось, що ми порозумілися,

– зауважив Сидоренко.

Тепер до колективу долучилися інші музиканти з Одеси – Юрій Цель та Андрій Родін, з якими Ігор зараз виступає за кордоном.

З Юрою ми вже працювали раніше над альбомом мого сольного проєкту Arlekin. Андрій – його рідний брат,

– поділився музикант.

Лідер колективу зазначив, що Юрій та Андрій – непридатні до служби через проблеми з зором.

Я ще зі студентських років також був визнаний непридатним до служби, маю вроджені проблеми з серцем і щодня приймаю ліки. Коли від Мінкульту почали надходити відмови у виїзді, я оновив дані та виїхав, щоб мати можливість робити те, що ми робимо,

– наголосив Сидоренко.

Наостанок він додав, що на кожному європейському концерті фани Stoned Jesus "чують про російську агресію і донатять кошти, що відправляються в Україну". За словами Сидоренка, так буде й надалі. Він до того ж оголосив, що у 2025 році бенд планує влаштовувати концерти у Північній та Південній Америці.