Подробицями Надін поділилась в інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
Надін Головчук вирішила розповісти про зґвалтування, адже хоче, аби інші дівчата та жінки не мовчали. Модель наголосила, що не потрібно боятися говорити, адже винний кривдник, а не жертва.
Ми живемо в жорстокому світі, на жаль,
– зазначила вона.
Переможниця "Холостяка-14" поділилась, що ґвалтівник був не набагато старший за неї. Головчук пригадала, що про цю історію дізналися в школі й хлопці почали знущатися з неї.
Написали трек, де кажуть, що я шл*ха, проститутка, що я максимально жахлива людина. Це було жахливо. Вказано моє ім'я та прізвище. Після цього вони прийшли на моє день народження, 16-річчя, у школу, включили трек на колонці й просто знущались, дивились, як я сиджу та це все слухаю,
– розповіла Надін.
Модель зізналась, що відчуває ненависть до людей, які знущалися з неї. Дівчина також зазначила, що вірить у карму та бумеранг.
Я не хочу бажати зла. Але в кожного хлопця може народитися дочка. Щоб вони усвідомили це у своїй голові, берегли ту дівчинку та подумали, наскільки паскудно вони вчинили,
– додала Головчук.
Надін розповіла про зґвалтування старшій сестрі. Коли моделі виповнилося 22 роки, то поділилась цією історією і з батьками.
Тому я буваю агресивна, зла. Я захищаю себе, бо не могла захищати себе тоді. Ця ситуація теж повпливала на мою довіру, яку я не можу дати кожному,
– зауважила переможниця "Холостяка-14".
Інтерв'ю з Надін Головчук: дивіться відео онлайн
Через що Надін Головчук булили у дитинстві?
В інтерв'ю Надін Головчук розповіла, що її булили в дитинстві через зовнішність, зокрема через родимку на носі. Дівчина не ділилась цим з батьками, адже не розуміла, що може їм довіритися.
Крім того, коли модель страждала від булінгу, захворів її батько. Так, Надін вважала, що йому підтримка потрібна більше, аніж їй. Однак Головчук не озвучила хворобу батька.