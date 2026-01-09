Подробицями Надін поділилась в інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Надін Головчук вирішила розповісти про зґвалтування, адже хоче, аби інші дівчата та жінки не мовчали. Модель наголосила, що не потрібно боятися говорити, адже винний кривдник, а не жертва.

Ми живемо в жорстокому світі, на жаль,

– зазначила вона.

Переможниця "Холостяка-14" поділилась, що ґвалтівник був не набагато старший за неї. Головчук пригадала, що про цю історію дізналися в школі й хлопці почали знущатися з неї.

Написали трек, де кажуть, що я шл*ха, проститутка, що я максимально жахлива людина. Це було жахливо. Вказано моє ім'я та прізвище. Після цього вони прийшли на моє день народження, 16-річчя, у школу, включили трек на колонці й просто знущались, дивились, як я сиджу та це все слухаю,

– розповіла Надін.

Модель зізналась, що відчуває ненависть до людей, які знущалися з неї. Дівчина також зазначила, що вірить у карму та бумеранг.

Я не хочу бажати зла. Але в кожного хлопця може народитися дочка. Щоб вони усвідомили це у своїй голові, берегли ту дівчинку та подумали, наскільки паскудно вони вчинили,

– додала Головчук.

Надін розповіла про зґвалтування старшій сестрі. Коли моделі виповнилося 22 роки, то поділилась цією історією і з батьками.

Тому я буваю агресивна, зла. Я захищаю себе, бо не могла захищати себе тоді. Ця ситуація теж повпливала на мою довіру, яку я не можу дати кожному,

– зауважила переможниця "Холостяка-14".

