Show 24 зібрав усі новинки, які представили артисти цього тижня. Серед них як ліричні композиції, так і оригінальні драйвові треки.

Цікаво Особлива прем'єра: лідер гурту Måneskin Даміано Давід випустив сольний трек

Jerry Heil і Julia Sanina

Ідея дуету прийшла артисткам рік тому, а вже сам трек вони придумали та записали за півтори години. Назва треку з японської означає філософію, суть якої задовольнятися малим. Також артистки хотіли передати ідею kintsugi – цей термін означає мистецтво відновлення розбитих частинок порцеляни за допомогою золота, від чого виріб стає ще ціннішим, бо має життєвий шлях. Це нагадало співачкам українські реалії.

Jerry Heil і Julia Sanina – WABI-SABI: дивіться відео онлайн

Джамала

Співачка презентувала кліп на пісню Arafat Dağindan, що увійшла до кримськотатарського альбому Джамали Qirim. Відео присвячене прабабусі Джамали та спогадам з рідного місця. Режисером став Герман Ненов.

Джамала – Arafat Dağindan: дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва

Співачка презентувала дебютний повноформатний альбом під назвою Heartbeat. У нього увійшло 12 пісень, що відображає емоції та почуття артистки. Співавтором майже усіх треків став Міша Кацурін. Робота над альбомом стала для Наді порятунком і терапією у складні часи.

DOROFEEVA – Heartbeat: слухайте онлайн

Віталій Козловський

Співак випустив кліп "Сину", у якому вперше показав обличчя малюка Оскара. Це сталося в день, коли хлопчику виповнилося 7 місяців. У відео потрапили кадри з сімейної фотосесії.

Віталій Козловський – "Сину": дивіться відео онлайн

MÉLOVIN та iSKra

Пісня цих артистів стала вірусною у соціальних мережах. Адже її посил знайомий кожному: страждання – це вибір, а тому варто обрати себе та забути про невдачі. Трек називають маніфестом любові до себе.

MÉLOVIN та iSKra – "Обиратиму себе": дивіться відео онлайн

Golubenko

Новий проникливий трек торкається теми залежності від кохання. Це емоційний крик душі, в якому головний герой намагається повернути свою втрачену любов і зцілити душевні рани від розлуки.

Golubenko – "Врятуй мене": дивіться відео онлайн

OKS і Nichka

Ця пісня розповідає про кохання, яке залишає слід на все життя: з ним неможливо існувати, але без нього жити ще важче. Ліричний герой намагається забути минуле, стираючи спогади і емоції, але є одна особлива людина, від якої він не може відмовитися

OKS і Nichka – "Тільки не ти": дивіться відео онлайн

Blockbaby

Хіп-хоп виконавець презентував свій перший мініальбом "менше трьох". До EP увійшли 4 композиції, а фокус-треком став "Космос". Кожен трек досліджує кохання з особливого боку і представляє унікальний погляд на різні аспекти стосунків.

Blockbaby – "Космос": дивіться відео онлайн

MELANYA та Денис Жупник

Пісня розповідає про пошуки справжнього кохання, яке зцілює та захищає в найважчі моменти життя. Герої мріють знайти людину, чий погляд змінить їхнє життя, стане підтримкою в часи лиха й подарує відчуття спокою і тепла. Трек про внутрішню потребу любові, яка здатна вилікувати душу і стати опорою в буремному світі.

MELANYA та Денис Жупник – "Знайти тебе": дивіться відео онлайн

Олег Чигер

Співак випустив новий трек та кліп, який завірусився у соцмережах. Він про те, як ми готові долати багато кілометрів за день, щоб опинитися в обіймах коханої людини.

Олег Чигер – "Там де ти, там Рай": дивіться відео онлайн