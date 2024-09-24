Артистка в інтерв'ю для Elle розповіла про її творчий тандем з чоловіком. Вона зауважила, що 11 з 12 пісень альбому створені разом з Мішею Кацуріним.

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По-перше, це дуже зручно. Десь на підсвідомості я мріяла про те, щоб зі мною поруч була людина, з якою я зможу творити. І те, що зараз в мене є цей скарб, позитивно впливає на мою творчість,

– зізналась Надя Дорофєєва.

Співачка додала, що створення пісень – це самореалізація як для неї, так і для чоловіка. Адже Міша хотів стати музикантом ще в дитинстві, а Надя тривалий час не могла проявити себе.

"Він часто дуркує на наших сесіях, і ця його дитяча безпосередність захоплює мене та дає класні результати. Ми ніби доповнюємо одне одного. Але я зрозуміла, що ми також часто конфліктуємо під час створення пісень", – зізналась Дорофєєва.

Артистка пригадала, що пара посварилась під час створення пісні "Гість". Тоді Міша пішов в іншу кімнату та почав грати на гітарі, яку друг подарував їм на весілля. Згодом чоловік зайшов до коханої і зіграв їй куплет. Слова у ньому передавали все те, що відчувала Надя на той час.

Як змінилась Дорофєєва

Надя Дорофєєва створювала альбом близько пів року. За цей час вона дуже змінилася.

"За моїми відчуттями, зі мною відбулася дуже сильна трансформація. Я стала більше приймати себе, дозволила бути неідеальною і перестала боятися запізнюватися. У свої 34 я зрозуміла, що найголовніше – жити в правді з собою. Хоча для цього іноді потрібно зробити вибір, який багатьом не подобається чи здається незрозумілим. Що залишилося незмінним — це вимогливість до себе та неймовірна любов до того, що я роблю", – зауважила співачка.