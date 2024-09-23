До турів Дорофєєва в першу чергу готується морально. Крім того, її турменеджер дізнається, які поруч з місцем, де має відбутися концерт, є укриття, адже Надя ховається під час тривоги, про це йдеться в інтерв'ю для ELLE.

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Особливо готуватися до гастролей співачка почала після того моменту, коли здалося, що автобус під обстрілом.

Виявилося, що в той момент прямо над нами збивали дрон. Я дуже сильно злякалася, впала на підлогу. Для мене це був великий стрес. Після того залишився страх, але усвідомлення своєї артистичної місії – дарувати людям емоції, які надалі допоможуть їм відчувати нормальне життя, – усе це нівелює,

– поділилася Дорофєєва.

Надя Дорофєєва також зізналася, що готується до турів й фізично. Наприклад, за півтора місяця до концертів, які проходять зараз, вона почала ходити на тренування для колін, оскільки має певні проблеми. Річ у тім, що у цьому турі співачка вперше за три роки виступає на каблуках, тому треба було зміцнити ноги.

У турі для мене дуже важливий комфорт, тому зі мною завжди теплі шкарпетки й багато зручних спортивних речей. Важливо, щоб було тепло, зручно, але при цьому я мала стильний вигляд,

– розповіла співачка.

Артистка додала, що зараз кожен концерт для неї – цінний. Наді важливо відчувати людей. Крім того, Дорофєєва їздить містами України та спостерігає за тим, яким є життя в різних куточках нашої держави.

Нагадаємо, що нещодавно розпочався осінній тур Наді Дорофєєвої Україною. 22 листопада, зокрема, відбудеться виступ у Палаці Спорту. А вже 26 вересня вийде новий альбом співачки.