Рідкісним фото Наталія Могилевська поділилася на своїй сторінці, передає 24 Канал. Цю світлину знаменитості зробили під час новорічно-різдвяних свят.

До слова Наталія Могилевська переклала свій російськомовний хіт 2017 року "Я танцевала" українською

На архівному фото позувало троє українських артистів – Наталка Могилевська, Павло Зібров та Олександр Пономарьов. Зірки були одягнені у новорічні костюми. Співачка поцікавилась у шанувальників, яким роком міг датуватися цей знімок.



Зібров, Могилевська та Пономарьов / Архівне фото з інстаграму Наталі Могилевської

Прихильники співачки припустили, що фото могло датуватися 2003 роком. Більшість фанів здогадалися, які зірки позували на фото.

"Всіх впізнали! Як їх можна не впізнати: Зібров, Могилевська і Пономарьов";

"Зіброва важко не впізнати, бо вуса то бренд";

"Ого! Які всі молоді і такі красиві";

"2003 рік, період, коли була шикарна пісня "Плач"".

Зауважимо, що 2024 рік став пам'ятним для Наталії Могилевської. Вона вперше зізналася про те, що стала мамою. Тепер зірка іноді ділиться кадрами з доньками та розповідає про свій досвід усиновлення.

Співачка показувала, що названі доньки роблять їй сюрпризи. Одного разу вони тепло зустріли зіркову маму після гастролей.