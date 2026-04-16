Валевська звернулась до Пугачової на своїй сторінці у Threads. Також співачка показала їхні спільні фото.
З днем народження, Алло Борисівно. Ви – мудра, справедлива і справжня Примадонна! Бажаю вам здоров'я, сили й многая літа. Нехай всі бажання збудуться! Дякую вам за досвід і поради, які залишилися зі мною назавжди,
– написала Наталія Валевська.
Після цього про співачку різко висловилася Олена Мандзюк. Блогерка нагадала, що цими днями українці згадують військовослужбовця, Героя України Павла Петриченка, який загинув 15 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання. Сьогодні захиснику могло б виповнитися 34 роки.
В Україні, де всі сьогодні згадують Павла Петриченка, залишаються ось такі й*бн*ті як Валевська. Цікаво, що далі? Поїде туром зі своїми концертами на окуповані території?,
– написала Мандзюк у Threads.
Яка позиція в Алли Пугачової щодо війни?
Алла Пугачова нібито займає позицію "проти війни" та разом зі своїм чоловіком, російським гумористом Максимом Галкіним, і дітьми виїхала з Росії.
У вересні 2025 року співачка дала велике інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де повторила пропагандистський наратив про "братні народи", заявила, що перша побіжить "захищати Батьківщину, хоч на милицях", й висловила жаль, що гинуть і росіяни, і "люди з іншої країни", не назвавши Україну.
"Усі знають, що я проти війни, і вважаю, що дуже постраждала наша країна – правда, у другу чергу. Україну мені шкода", – також сказала Пугачова.
Крім того, Алла Борисівна заявила, що "всім серцем любила Росію і любить".