Валевська звернулась до Пугачової на своїй сторінці у Threads. Також співачка показала їхні спільні фото.

З днем народження, Алло Борисівно. Ви – мудра, справедлива і справжня Примадонна! Бажаю вам здоров'я, сили й многая літа. Нехай всі бажання збудуться! Дякую вам за досвід і поради, які залишилися зі мною назавжди,

– написала Наталія Валевська.

Після цього про співачку різко висловилася Олена Мандзюк. Блогерка нагадала, що цими днями українці згадують військовослужбовця, Героя України Павла Петриченка, який загинув 15 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання. Сьогодні захиснику могло б виповнитися 34 роки.

В Україні, де всі сьогодні згадують Павла Петриченка, залишаються ось такі й*бн*ті як Валевська. Цікаво, що далі? Поїде туром зі своїми концертами на окуповані території?,

– написала Мандзюк у Threads.

