Виявляється в Євгена є деякі проблеми, тож йому потрібно зробити операцію. Про це зірка сказала в новому випуску "Муз_Тренд".

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За словами Наталки Карпи, на початку повномасштабного вторгнення її коханий мав 2 групу інвалідності. Згідно з чинним законодавством, чоловіки з інвалідністю цієї групи звільняються від військової служби, а для добровільної мобілізації потрібна 3 група. Однак Карпа розповів, що Євген успішно змінив групу інвалідності, щоб потрапити до армії. Під час служби Терехов отримав грижі. Спочатку йому встановили медичну сітку для підтримки тканин та органів, але військовий потребує подальшої медичної допомоги.

У нього в голові титанова пластина, а в животі – сітка, яка тримає його корсет, бо в нього через надмірне підняття ваги з'явилося кілька гриж. Треба зробити операцію, цю сітку поставити на місце, якось краще її там вмонтувати, щоб не було проблем з защемленням. Це може бути в будь-який невдалий момент. У нього таке було, коли майже тиждень сиділи в лісі, а він каже, що від того, як я спрацюю залежить і життя моїх підопічних, а в мене рубає тиск двісті. Каже, що я знаю, я відчуваю, а зробити нічого не можу, бо у нас є своє певне завдання,

– розповіла співачка.

Інтерв'ю з Наталкою Карпою: дивіться відео онлайн

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