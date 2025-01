Ще у липні 2024 року четверо жінок розповіли про насильство з боку Ніла Ґеймана у серії подкастів Master: The Allegations Against Neil Gaiman. Тепер у статті New York Magazine журналісти розповіли про вісьмох ймовірних жертв, які звинувачують письменника-фантаста у сексуальному насиллі, передає 24 Канал.

До слова Melovin відповів на заяву Безуглої, що бути представником ЛГБТ – "психофізіологічне відхилення"

Ніла Ґеймана звинувачують у домаганнях, неналежній поведінці, примусі та насильстві. За словами ймовірних жертв, ці випадки ставалися, коли письменник жив у США, Великій Британії та Новій Зеландії.

Наймолодша ймовірна постраждала пережила насилля у віці 18 років. Двоє жінок працювали на сім'ю письменника нянями, а ще п'ятеро були шанувальниками Ґеймана. У статті йдеться, що обвинувачі частково підігравали бажанням письменника, називавши його "господарем" та погоджуючись на відповідні стосунки.

Одна з обвинувачок стверджує, що Ніл Ґейман скоїв щодо неї насильство, коли їй було 22 роки. Інша жінка, яка доглядала за майном письменника, заявила про його тиск вступити в інтимні стосунки. Згодом вона підписала угоду про нерозголошення, за яку отримала близько 275 тисяч доларів.

Ще одна ймовірна жертва, яка працювала нянею, розповіла, нібито Ґейман змусив її прийняти ванну в саду і згодом приєднався до неї.

Жінки свідчать про те, що автор змушував їх до грубих сексуальних контактів, ігнорував відмови та схиляв до БДСМ-практик без попередньої згоди.

Відповідь команди Ніла Ґеймана

Представники письменника та сам Ніл Ґейман відкидають звинувачення у насильстві. Деякі з заяв жінок вони називають "перекрученими", інші – "далекі від реальності".

Сексуальне приниження, зв'язування, домінування, садизм і мазохізм можуть не всім сподобатися, але між дорослими за згодою БДСМ є законним,

– заявили представники Ґеймана.

Ніл Ґейман – знаменитий американський письменник-фантаст, відомий творами "Пісочний чоловік", "Добрі передвісники" та "Американські боги". Він одружений зі співачкою Амандою Палмер, подружжя виховує сина Ентоні. Також у письменника є троє дітей від першої дружини.