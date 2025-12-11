Ба більше, шоумен навіть вже отримував такі пропозиції, пише 24 Канал із посиланням на програму "Ранок у великому місті".

У розмові телеведучий розповів, що раніше вже отримував пропозиції щодо політичної кар'єри. Та, за його словами, це було несерйозно.

Я дуже радий, що цією несерйозністю все і закінчилося,

– зазначив Решетник.

Аліна Шаманська поцікавилась, чи готовий Григорій у найближчі роки змінити сферу своєї діяльності й піти у політику. Шоумен відповів, що "все можливо", якщо буде такий запит, і якщо він відчуватиме у собі сили.

Та чоловік нагадав, що дуже любить свою роботу і цінує телевізійну кар'єру

До цього треба професійно ставитися. На сьогодні мене обожнюють, люблять мільйони. Я чесно заробляю гроші, живу в країні, можу спокійно, тихо гуляти й ніхто мені не плює в спину. Я думаю, що, з огляду на інших медійних особистостей, які так чи інакше пішли в політику, вони не можуть собі це дозволити. І я це дуже ціную,

– відверто заявив телеведучий.

Що цікаво, вже цього місяця Григорій Решетник вийде на паркет танцювального шоу "Танці із зірками", йдеться на інстаграм-сторінці проєкту.

Що відомо про телевізійну кар'єру Решетника?