Ба більше, шоумен навіть вже отримував такі пропозиції, пише 24 Канал із посиланням на програму "Ранок у великому місті".
У розмові телеведучий розповів, що раніше вже отримував пропозиції щодо політичної кар'єри. Та, за його словами, це було несерйозно.
Я дуже радий, що цією несерйозністю все і закінчилося,
– зазначив Решетник.
Аліна Шаманська поцікавилась, чи готовий Григорій у найближчі роки змінити сферу своєї діяльності й піти у політику. Шоумен відповів, що "все можливо", якщо буде такий запит, і якщо він відчуватиме у собі сили.
Та чоловік нагадав, що дуже любить свою роботу і цінує телевізійну кар'єру
До цього треба професійно ставитися. На сьогодні мене обожнюють, люблять мільйони. Я чесно заробляю гроші, живу в країні, можу спокійно, тихо гуляти й ніхто мені не плює в спину. Я думаю, що, з огляду на інших медійних особистостей, які так чи інакше пішли в політику, вони не можуть собі це дозволити. І я це дуже ціную,
– відверто заявив телеведучий.
Що цікаво, вже цього місяця Григорій Решетник вийде на паркет танцювального шоу "Танці із зірками", йдеться на інстаграм-сторінці проєкту.
Що відомо про телевізійну кар'єру Решетника?
Його кар'єра на телебаченні стартувала вже під час навчання в університеті культури й мистецтв.
Спершу його голос лунав у програмах Першого Національного каналу, а згодом – на "Інтері". Пізніше Григорій став диктором у "Танцях з зірками", "Файній Юкрайній" та багатьох інших програм і телеканалів.
А от телеведучим Решетник став у 2010 році у програмі "Неймовірна правда про зірок". Після цього його запросили у шоу "Холостяк".