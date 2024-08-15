Олег Винник, який анонсував повернення в шоубізнес, отримав чималу хвилю хейту від аудиторії. Люди не бажають бачити того, хто не підтримав свою країну у найважчий момент. Що взагалі робив співак після 24 лютого – читайте в матеріалі Show 24.

Може зацікавити Хвиля хейту, зміна образу та життя за кордоном: де зараз і чим займається Потап

Як відомо, виконавець покинув Україну 26 лютого 2022 року і поїхав до Берліну. Він розповів, що виїхав законно, адже є резидентом Німеччини. За словами Олега, він вивіз із собою ще багато людей.

У березні того ж року Винник записав відеозвернення до матерів російських та білоруських солдатів і закликав "піднятися проти путінського режиму". Згодом вийшло наступне звернення до українців за кордоном, яких співак агітував виходити на площі та вимагати закриття неба над Україною.

Пізніше він переробив український гімн на пісню "Буде жити Україна", а потім привітав співгромадян із Великоднем. Після цього артист повністю зник з інфопростору.

Улітку 2023 року Винник дав перше інтерв'ю зі зміненим стилем: у виконавця з'явились окуляри, а волосся стало ще довшим. Тоді Олег розповів, що нібито передбачив вторгнення Росії, адже йому неодноразово снились віщі сни.

Олег Винник / Фото з фан-акаунту співака

Винник також зазначив, що за кордоном лікує рідкісну хворобу, та відкинув чутки про онкологію. А не висловлюється про війну, бо вважає, що його ніхто не слухатиме, адже артист перебуває за кордоном.

Співак також зазначив, що точно шкодуватиме про те, що не тримає зброю в руках. Але тоді мало хто повірив у щирість цих слів. Навіть колеги по творчому цеху висловились із цього приводу.

Оля Цибульська ще раніше припустила, як Винник захоче повернутись до України.

Я не виключаю, що років за п'ять Олег Винник приїде на білому коні та скаже: "Дівчата! Я скучав!". Розкаже історію, що сколихне жіночу душу – як він плакав, як він сумнівався, але постійно думав, заходив на сторінку кожної, читав її пости, дякував за кожну троянду, згадає концерти і як їм було дуже добре разом в різних містах,

– зазначила співачка.

Близький друг співака, Геннадій Вітер, висловив неабияке розчарування у поведінці Олега.

Велике розчарування. Єдине розчарування. Ти вважав людину насправді близькою людиною, але після вторгнення ця людина просто зникла… Олег, на жаль, виявився слабкою людиною, яка не змогла підтримати своїх друзів,

– зазначив Вітер.

На фан-сторінках Винника час від часу з'являлась інформація, що артист матеріально допомагає військовим і цивільним. Однак сам співак відкрито не висловлювався на цю тему.

Днями стало відомо, що 23 серпня, у День прапора, артист презентує україномовну пісню "Мої люди".

Однак ця новина не справила позитивного враження на аудиторію. Користувачі запевнили, що виконавців, які втекли в іншу країну та продовжують мовчати про війну, ніхто не чекає.

На захист Винника стала голова фан-клубу Олега, Валерія Барон. Вона розповіла, що Олегу навіть немає де жити в Україні.

Людина вже понад 20 років проживає виключно у Німеччині й немає в Україні місця, де жити. Вчіть матчастину, а потім розводьте "зраду". А все що він заробив, віддав хлопцям на передову. Ця цифра переважає за 0,5 мільйонів євро. Все заради Перемоги. Народ усе розсудить. Щоб кожен допоміг стільки, скільки допоміг Олег,

– заявила Барон.

Ба більше, команда співака заявила, що він вирішив повернутись, бо покращився загальний стан здоров'я. Артист навіть планує поїхати у міжнародний тур, але чи входитимуть концерти в містах України – невідомо.

Сам же Винник 14 серпня записав звернення до своїх шанувальниць. Він подякував за постійну підтримку та подарунки. Також артист і пригадав про реліз його нової пісні.

Я та людина, яка співає про наболіле – про своїх людей. Знаю, що ви вірите. І ніхто мене ніколи не шукав. Я знаю, що ви ніколи не ставили ніяких запитань: "Де ти, Олеже? Що ти? Як ти? Що з тобою?" Усе в Олега, слава богу, уже нормально. Тільки сентиментальність з'явилася,

– сказав співак.

Звернення Олега Винника: дивіться відео онлайн

Він також подякував українським військовим і запевнив: "це горе, яке ми переживемо". Зазначимо, що це перше офіційне звернення співака до аудиторії після початку великої війни.