Днями Олег вперше вийшов на зв'язок та повідомив про реліз нової пісні "Мої люди". Таким чином, Винник планує відновити свою кар'єру в Україні після 2,5 років перерви.

Не пропустіть Передав "ковток повітря" з Німеччини: Винник у новому відео звернувся до ЗСУ і розізлив мережу

За словами EL Кравчук, Олег протягом тривалого часу проживав у Німеччині та є її резидентом. Артист не розуміє, чому українці звинувачують Винника у зраді, якщо той має громадянство іншої країни.

Я вважаю, що це жарти якісь. Це якийсь вкид. Просто спочатку Олег, коли з'явився в Україні, він був громадянином іншої країни. Він не був громадянином України. Можливо, й був, але до якогось часу, бо він, звичайно, народився в Україні. Але ж потім він поїхав. У мене, наприклад, в Берліні живуть родичі, які поїхали ще в 90-х. Не знаю, які ми можемо до нього мати претензії. Ну поїхав, то й поїхав,

– поділився співак.

EL Кравчук про Винника: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, 26 лютого 2022 року Олег покинув територію України. Він заявив, що виїхав законно, оскільки є резидентом Німеччини. Після цього Винник видалив усі фото зі своїх соціальних мереж та став мовчати. Лише у 2023 році чоловік дав інтерв’ю, де розповів про лікування рідкісного захворювання за кордоном, однак відкинув чутки про онкологію. А про війну виконавець не висловлювався, бо вважав, що його ніхто не слухатиме.