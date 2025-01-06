Олександр опублікував зворушливий допис, де несподівано згадав і про війну. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Кривошапка.
До слова Фіналіст "Х-Фактора" Олександр Кривошапко відгуляв весілля за кордоном
Олександр Кривошапко зазначив, що їхня з Христиною історія – дивовижна, наповнена магією та любов'ю одне до одного, про яку знають лише деякі люди. Можливо, згодом закохані цим поділяться. За словами артиста, їхній шлях – неймовірний. Співак до кінця не розуміє темп, який вони задали.
3 січня 2025 року народилася наша сім'я та ми, попри еміграцію, змогли зробити те свято, яке хотіли. Шалено боляче від того, що війна розкидала мою сім'ю по всій планеті, і я не бачив на весіллі всіх своїх рідних людей, але з нами були ті люди, які разом з нами будують наше нове життя в цій дивовижній і складній країні!,
– написав Олександр Кривошапко.
Фіналіст "Х-Фактору" додав, що день весілля вони з Христиною запам'ятають назавжди.
Позиція Олександра Кривошапка щодо війни
- На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр Кривошапко створив благодійний фонд "Братське серце", який допомагає перевозити гуманітарну допомогу. Влітку 2022 року співак ділився, що вступив до лав добровольчого батальйону.
- Після цього фіналіст "Х-Фактора" зник. Зараз Кривошапко разом з коханою будує своє життя у США. Як співакові вдалося виїхати з України – невідомо. Свій інстаграм Олександр веде російською мовою.
- На весіллі молодята також спілкувалися російською, до того ж артист виконав пісню російського гурту "Рождество" – "Так хочется жить". Крім того, він співав Je T'aime Лари Фабіан.