Олександр опублікував зворушливий допис, де несподівано згадав і про війну. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Кривошапка.

До слова Фіналіст "Х-Фактора" Олександр Кривошапко відгуляв весілля за кордоном

Олександр Кривошапко зазначив, що їхня з Христиною історія – дивовижна, наповнена магією та любов'ю одне до одного, про яку знають лише деякі люди. Можливо, згодом закохані цим поділяться. За словами артиста, їхній шлях – неймовірний. Співак до кінця не розуміє темп, який вони задали.

3 січня 2025 року народилася наша сім'я та ми, попри еміграцію, змогли зробити те свято, яке хотіли. Шалено боляче від того, що війна розкидала мою сім'ю по всій планеті, і я не бачив на весіллі всіх своїх рідних людей, але з нами були ті люди, які разом з нами будують наше нове життя в цій дивовижній і складній країні!,

– написав Олександр Кривошапко.

Фіналіст "Х-Фактору" додав, що день весілля вони з Христиною запам'ятають назавжди.

Позиція Олександра Кривошапка щодо війни