Обраницею Олександра стала модель Христина, про стосунки з якою стало відомо восени 2023 року. Пара відсвяткувала весілля за кордоном. Повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі новоспеченого подружжя.

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Весілля пари, судячи з фото в інстаграмі, відбулася в Чикаго у колі близьких друзів.

Олександр Кривошапко одружився втретє / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Під час обміну обітницями наречена не стримувала сліз від зворушливих слів Олександра.

Олександр Кривошапко відсвяткував весілля за кордоном: дивіться відео онлайн

На святкуванні виступив співак Василь Бондарчук, виконавець хітів 2000-х "Серебром дождей" і "Нежная".

Сам наречений також порадував гостей своїм співом, виконавши Je T'aime Лари Фабіан. Крім того, він заспівав трек російського гурту "Рождество" – "Так хочется жить".

Олександр Кривошапко відсвяткував весілля за кордоном: дивіться відео онлайн

Зауважимо, молодята під час весілля спілкувалися російською.

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Що відомо про особисте життя Олександра Кривошапка

Перший шлюб артиста був із хореографинею Тетяною Денисовою у 2011 році, проте пара через деякий час розлучилася.

Для довідки! Денисова отримала російське громадянство та на початку повномасштабного вторгнення відмовилась засуджувати дії РФ.