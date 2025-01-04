Після цього Олександр та переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь зробили спільну заяву. Повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі пари.

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Так, як відомо, Терен та Бєлєнь продовжили свої стосунки після завершення проєкту. Пара висловила вдячність всім, хто вболівав і підтримував їх. Водночас зараз закохані прийняли рішення "присвятити себе одне одному".

Ми вирішили зберегти нашу історію трохи більш приватною, залишивши найважливіші моменти тільки для нас. Ми хочемо жити справжнім життям, без зайвого фільтра і камер, будувати наші стосунки в атмосфері любові, довіри та тиші. Ми не зникаємо, але відтепер будемо ділитися лише тим, що для нас обох буде комфортним,

– підкреслили Інна та Олександр.

Нагадаємо, Олександр та Інна наразі мешкають окремо, хоча дівчина вже переїхала до Києва, щоб бути ближче до коханого. Під час трансляції шоу парі доводилося приховувати свої стосунки, тому більшість часу вони проводили вдома. Тепер же Інна мріє про прості радощі – сходити з Олександром у кінотеатр і насолоджуватися звичайними побаченнями, як будь-яка інша пара.